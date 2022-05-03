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Дальнее зарубежье 03.05.2022 20:55

США нужна модернизация вооруженных сил - генерал Милли

США в связи с мировой обстановкой достигли поворотного момента истории и нуждаются как в поддержании боеготовности вооруженных сил, так и в их модернизации, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) армии США генерал Марк Милли.

"Милли сказал, что США находятся "в очень важной и исторической геостратегической точке перелома", где военные США должны одновременно "поддерживать готовность и модернизировать свои силы для будущего", - сообщил телеканал CNN.

Генерал Милли, выступая на слушаниях в Сенате Конгресса США, подчеркнул, что, если США не справятся с этой задачей, под угрозу может быть поставлена безопасность будущих поколений американцев.

При этом он упомянул ситуацию вокруг Украины, которая, по его словам, "грозит подорвать не только европейские мир и стабильность, но и глобальные мир и стабильность".

Он пояснил, что мир становится менее стабильным, а риск "значительного международного конфликта между великими державами растет, не сокращается".

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Тэги: США, АРМИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ


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