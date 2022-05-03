Сербия отменила все коронавирусные ограничения на въезд для иностранных туристов

В Сербии с 3 мая отменяются все антиковидные ограничения на въезд для граждан страны и иностранных туристов, сообщает во вторник пресс-служба правительства республики.

"Со вторника, 3 мая, прекращаются все меры контроля и ограничения на въезд лиц в Республику Сербию в связи с инфекционным заболеванием коронавирусом как для иностранных граждан, так и для граждан страны", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Согласно постановлению, с полуночи 3 мая граждане Сербии и иностранные граждане при въезде в страну не будут обязаны предоставлять отрицательный ПЦР-тест, доказательства перенесенной болезни или свидетельство о вакцинации независимо от того, из какой страны мира они приезжают в республику.