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Дальнее зарубежье 03.05.2022 21:25

Сербия отменила все коронавирусные ограничения на въезд для иностранных туристов

В Сербии с 3 мая отменяются все антиковидные ограничения на въезд для граждан страны и иностранных туристов, сообщает во вторник пресс-служба правительства республики.

"Со вторника, 3 мая, прекращаются все меры контроля и ограничения на въезд лиц в Республику Сербию в связи с инфекционным заболеванием коронавирусом как для иностранных граждан, так и для граждан страны", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Согласно постановлению, с полуночи 3 мая граждане Сербии и иностранные граждане при въезде в страну не будут обязаны предоставлять отрицательный ПЦР-тест, доказательства перенесенной болезни или свидетельство о вакцинации независимо от того, из какой страны мира они приезжают в республику.

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Тэги: СЕРБИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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