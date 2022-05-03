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Внешняя политика 03.05.2022 20:37

Байрамов и посол МИД Франции по Восточному партнерству обсудили вопрос нормализации азербайджано-армянских отношений

Вопросы нормализации межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией и шаги, сделанные в этом направлении, обсудили глава МИД Азербайджан Джейхун Байрамов и послом МИД Франции по Восточному партнерству Брисом Рокфоем.

Также состоялся обмен мнениями относительно выполнения договоренностей достигнутых во время брюссельской встречи, сообщает МИД Азербайджана.

Стороны также обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе и другим вопросам международной повестки дня.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИД, ФРАНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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