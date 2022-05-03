Байрамов и посол МИД Франции по Восточному партнерству обсудили вопрос нормализации азербайджано-армянских отношений

Вопросы нормализации межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией и шаги, сделанные в этом направлении, обсудили глава МИД Азербайджан Джейхун Байрамов и послом МИД Франции по Восточному партнерству Брисом Рокфоем.

Также состоялся обмен мнениями относительно выполнения договоренностей достигнутых во время брюссельской встречи, сообщает МИД Азербайджана.

Стороны также обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе и другим вопросам международной повестки дня.

Б.Рустамбеков