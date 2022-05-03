Необходимо осложнить доступ России к рынкам полупроводников - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что считает важным предпринять шаги, чтобы осложнить доступ России к рынкам полупроводников, поскольку они, в частности, необходимы для производства в оборонной сфере.

"Полупроводники особенно важны для возможностей в производстве в оборонной сфере. Поэтому мы действуем так, чтобы России было сложно получать доступ к ним", - сказал Байден в ходе выступления во вторник на заводе по производству ПТРК Javelin в штате Алабама.

Он добавил, что США нужно инвестировать в сферу производства полупроводников и возвращать себе лидерство в этой сфере, так как они играют ключевую роль во многих областях.