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Дальнее зарубежье 03.05.2022 23:44

Необходимо осложнить доступ России к рынкам полупроводников - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что считает важным предпринять шаги, чтобы осложнить доступ России к рынкам полупроводников, поскольку они, в частности, необходимы для производства в оборонной сфере.

"Полупроводники особенно важны для возможностей в производстве в оборонной сфере. Поэтому мы действуем так, чтобы России было сложно получать доступ к ним", - сказал Байден в ходе выступления во вторник на заводе по производству ПТРК Javelin в штате Алабама.

Он добавил, что США нужно инвестировать в сферу производства полупроводников и возвращать себе лидерство в этой сфере, так как они играют ключевую роль во многих областях.

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Тэги: БАЙДЕН, РОССИЯ, ПОЛУПРОВОДНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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