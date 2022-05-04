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Бизнес и законодательство 04.05.2022 16:10

Американская Corteva Agriscience приняла решение уйти из РФ

Американская Corteva Agriscience (бренд Pioneer), один из крупных поставщиков средств защиты растений и семян, уходит из России из-за событий на Украине.

"Corteva приняла решение уйти из России и, уже приостановив новые продажи, инициирует план остановки производства и предпринимательской деятельности. Нашими приоритетами остаются безопасность наших сотрудников и глобальная продовольственная безопасность", - говорится в сообщении компании, размещенном на ее глобальном сайте.

Как сообщается на российском сайте Corteva, ее дистрибуторами в РФ являются более 160 компаний.

Corteva имеет два офиса в РФ - в Москве и Ростове-на-Дону.

В 2019 году вместе со своим глобальным партнером Remington Seeds компания построила в Ставропольском крае семенной завод для подработки, сортировки, калибровки, обработки и упаковки семян.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс", выручка компании "Кортева Агрисаенс Рус" в 2021 году выросла до 14,1 млрд рублей с 11,8 млрд рублей в 2020 году, чистая прибыль - до 1,786 млрд рублей с 858,3 млн рублей соответственно. За последние пять лет выручка компании в РФ увеличилась более чем в два раза, чистая прибыль - почти в 9 раз.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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