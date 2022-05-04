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СНГ 04.05.2022 15:11

Песков заявляет об отсутствии динамики на переговорах Москвы и Киева, сомневается в результативном исходе

В Кремле отмечают отсутствие динамики на мирных переговорах с украинской стороной и фиксируют все чаще звучащие из Киева заявления, свидетельствующие о его непоследовательной позиции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его внимание обратили на слова посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко о том, Киев выходит из переговоров с Россией.

"На переговорном треке по-прежнему вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее, наоборот", - отреагировал представитель Кремля.

"Как можно относиться к непоследовательной позиции переговорщиков? Только негативно. Это не вселяет уверенность в том, что этот переговорный процесс может каким-то образом результативно закончиться", - ответил Песков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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