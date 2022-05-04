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Карабах 04.05.2022 15:12

Алиев назначил спецпредставителя президента по Зангиланскому району

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Вахида Гаджиева спецпредставителем президента по Зангиланскому району.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в среду.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЗАНГИЛАН, ПРЕЗИДЕНТ, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ


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