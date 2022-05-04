Алиев назначил спецпредставителя президента по Зангиланскому району

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Вахида Гаджиева спецпредставителем президента по Зангиланскому району. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в среду. Р.Ахмедов

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