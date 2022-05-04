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Внешняя политика 04.05.2022 15:15

Вилаят Гулиев назначен послом Азербайджана в БиГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Вилаята Гулиева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Боснии и Герцеговине (БиГ).

Соответствующее распоряжение президента опубликовано в среду на сайте главы государства.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОСОЛ, НАЗНАЧЕНИЕ


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