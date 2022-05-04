Берлин хочет обязать подпавших под санкции россиян сообщать о собственности в ФРГ

В Берлине размышляют, каким образом можно законодательно обязать подпавших под европейские санкции граждан РФ законодательно обязать раскрывать их собственность в Германии.
"Обсуждается новый инструмент, который мы проверяем внутри кабинета министров. Мы проверяем, можно ли законодательно обязать лица, попавшие в санкционные списки, показывать предметы их собственности в Германии", - сказал в среду министр финансов ФРГ Кристиан Линднер по итогам совещания членов правительства в загородной резиденции Мезеберг.
По итогам проверки на предметы собственности могут быть наложены штрафы, отметил он.
По словам Линднера, первый эскиз такого законопроекта может быть представлен уже к ближайшему понедельнику с тем, чтобы с ним могли работать депутаты бундестага.
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