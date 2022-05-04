Цена Brent приближается к $109

Нефтяные котировки активно поднимаются в среду, инвесторы опасаются, что Европейский союз может ввести запрет на импорт российской нефти, и ждут данных о запасах топлива в США.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 дорожают на $3,92 (3,73%) - до $108,89 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $3,87 (3,78%) - до $106,28 за баррель.