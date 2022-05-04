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Цена на нефть

03.05 $/bbl +/- WTI 102.41 -2.76 Brent 104.97 -2.61

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ТЭК 04.05.2022 15:30

Цена Brent приближается к $109

Нефтяные котировки активно поднимаются в среду, инвесторы опасаются, что Европейский союз может ввести запрет на импорт российской нефти, и ждут данных о запасах топлива в США.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 дорожают на $3,92 (3,73%) - до $108,89 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $3,87 (3,78%) - до $106,28 за баррель.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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