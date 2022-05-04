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Внешняя политика 04.05.2022 15:40

ЕС хочет расширить энергетическое и торговoе сотрудничество с Азербайджаном – посол в Баку

ЕС заинтересован в расширении энергетического и торгового сотрудничества с Азербайджаном, заявил посол ЕС в Баку Петр Михалко.

«Южный Газовый коридор - очень важный совместный проект. Энергетическое сотрудничество должно еще больше расширяться, ЕС заинтересован в этом», - сказал Михалко журналистам в среду.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, Евросоюз также заинтересован в расширении торгового сотрудничества с Азербайджаном. «Рынок ЕС остается рынком номер один для Азербайджана. 51% экспорта Азербайджана направляется на европейский рынок. Согласно показателям за 2021 год, мы достигли допандемийного уровня. Мы хотим расширения торгового сотрудничества с Азербайджаном, чтобы больше азербайджанских товаров поступали на европейские рынки, и надеемся, что новое соглашение (о стратегическом партнерстве – ИФ) будет способствовать этому», - добавил Михалко.

Э.Шафиев

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Тэги: ЕС, ЭНЕРГЕТИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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