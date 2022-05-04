Оборот по сделкам на БФБ в январе-апреле увеличился на 12%

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам (за исключением производных инструментов) на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-апреле 2022 года составил 6 млрд 470 млн 138,46 тыс. манатов, что на 12,1% больше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на бирже.
На сделки с государственными ценными бумагами пришлось 3 млрд 530 млн 368,988 тыс. манатов (спад на 8,4%). При этом объем размещения облигаций, эмитированных Минфином, составил 616 млн 246,568 тыс. манатов (спад на 39,5%). Объем размещения облигаций на первичном рынке составил 413 млн 122,563 тыс. манатов, на вторичном рынке - 203 млн 124,005 тыс. манатов.
Объем размещения краткосрочных нот Центрального банка за отчетный период составил 2 млрд 914 млн 122,421 тыс. манатов (рост на 2,8%). При этом объем размещения нот на первичном рынке составил 2 млрд 902 млн 983,64 тыс. манатов, на вторичном - 11 млн 138,781 тыс. манатов.
За январь-апрель на долю корпоративного рынка в общем обороте БФБ пришлось 398 млн 432,997 тыс. манатов (рост в 2,9 раза). При этом на долю первичного рынка пришлось 243 млн 99,897 тыс. манатов (рост в 4 раза), вторичного рынка – 155 млн 333,1 тыс. манатов (рост в 2 раза).
В том числе, объем размещения облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда составил 194 млн 328,726 тыс. манатов. Объем размещения прочих корпоративных облигаций составил 193 млн 559,255 тыс. манатов, акций – 10 млн 545,017 тыс. манатов.
На долю репо-операций в январе-апреле в общем обороте БФБ пришлось 2 млрд 541 млн 336,475 тыс. манатов (рост в 1,4 раза).
По информации БФБ, капитализация биржи (стоимость ценных бумаг на листинге) на конец марта составила 4 млрд 89 млн 314,695 тыс. манатов, что на 6,4% меньше показателя на начало 2022 года.
Как сообщалось ранее, в 2021 году оборот БФБ вырос на 18,6% - до рекордных 15,3 млрд манатов.
Х.Насирзаде
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