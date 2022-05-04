Число голодающих может достичь небывалого уровня из-за нарушения производства продовольствия

В ООН заявили в среду, что число голодающих людей может значительно увеличиться из-за сбоев в производстве продовольствия в мире, сообщает в среду Associated Press (AP).

В ООН отметили, что в 2021 году почти 193 млн человек в 53 странах страдали от острой нехватки продовольствия. Причинами стали конфликты, экстремальные погодные условия и экономические последствия пандемии COVID-19.

Наибольшую нехватку продовольствия испытывало население стран, переживающих затяжные конфликты, включая Афганистан, Конго, Эфиопию, Нигерию, Южный Судан, Сирию и Йемен.

В ООН полагают, что в 2022 году с серьезным продовольственным кризисом столкнётся Сомали из-за продолжающейся засухи, роста цен на продовольствие и гражданской войны, которая продолжается там с 1988 года.

Ранее сообщалось, что ситуация на Украине способствовала рекордному росту цен на зерновые культуры и растительные масла.

ООН выступила с призывом увеличить инвестиции в сельское хозяйство, а также выделить $1,5 млрд на помощь фермерам в регионах, подверженных риску.