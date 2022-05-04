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Карабах 04.05.2022 16:19

Алиев анонсировал увеличение в 2022г финансирования для восстановления Карабаха и В.Зангезура

Президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал выделение в 2022 году дополнительных средств для финансирования работ на освобожденных территориях страны – Карабахе и Восточном Зангезуре.

«В прошлом году (на восстановление освобожденных территорий – ИФ) было выделено 2,2 млрд манатов, в текущем году предусмотрено столько же, т.е. суммарно 4,4 млрд манатов. По итогам первого квартала экономический рост в Азербайджане составил порядка 7%, наши доходы растут. Поэтому я считаю, что для неотложных работ должны быть выделены дополнительные средства. Правительству уже дано поручение в этом направлении. (…) Это позволит нам больше сделать», - сказал Алиев в среду, принимая новоназначенного спецпредставителя президента по Зангиланскому району.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ЗАНГЕЗУР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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