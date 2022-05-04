В ЕС отмечают прогресс в переговорах с Азербайджаном по соглашению о стратегическом партнерстве

В Европейском союзе рассчитывают на скорое подписание с Азербайджаном соглашения о стратегическом партнерстве, отмечают прогресс в переговорах между сторонами, заявил посол ЕС в Баку Петер Михалко.
«Работы по подписанию всеобъемлеющего соглашения между Азербайджаном и ЕС ускорилась в последние месяцы. Они продолжатся в том же ключе в ближайшие недели, и мы надеемся в переговоры завершатся в ближайшем будущем», сказал Михалко журналистам в среду.
Он отметил, что новое соглашение охватит все сферы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, заменив устаревшее соглашение 90-годов прошлого века.
Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку и Брюссель в 2022 году могут подписать соглашение о стратегическом партнерстве.
Ранее сообщалось, что новое соглашение о стратегическом партнерстве согласовано между сторонами более чем на 90%. Документ включает 4 блока. В настоящее время открытыми остаются некоторые вопросы по торгово-экономической части.
14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
Э.Шафиев
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