Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7878 RUR   0.0248 GBR   2.1216 TRY   0.1148

Цена на нефть

03.05 $/bbl +/- WTI 102.41 -2.76 Brent 104.97 -2.61

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 04.05.2022 16:30

В ЕС отмечают прогресс в переговорах с Азербайджаном по соглашению о стратегическом партнерстве

В Европейском союзе рассчитывают на скорое подписание с Азербайджаном соглашения о стратегическом партнерстве, отмечают прогресс в переговорах между сторонами, заявил посол ЕС в Баку Петер Михалко.

«Работы по подписанию всеобъемлеющего соглашения между Азербайджаном и ЕС ускорилась в последние месяцы. Они продолжатся в том же ключе в ближайшие недели, и мы надеемся в переговоры завершатся в ближайшем будущем», сказал Михалко журналистам в среду.

Он отметил, что новое соглашение охватит все сферы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, заменив устаревшее соглашение 90-годов прошлого века.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку и Брюссель в 2022 году могут подписать соглашение о стратегическом партнерстве.

Ранее сообщалось, что новое соглашение о стратегическом партнерстве согласовано между сторонами более чем на 90%. Документ включает 4 блока. В настоящее время открытыми остаются некоторые вопросы по торгово-экономической части.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ПАРТНЕРСТВО, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Восточное партнерство ещё живо - ЕС Баку и Брюссель могут в 2022 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве - глава МИД Азербайджана Азербайджан в 2022 году рассчитывает завершить переговоры с ЕС по новому соглашению о стратегическом партнерстве – глава МИД Азербайджан и ЕС вскоре возобновят переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве - Алиев ВП необходимо ЕС для стабильности и безопасности - Боррель Алиев ждет изменения позиции ЕС по ряду пунктов соглашения о партнерстве с Азербайджаном

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az