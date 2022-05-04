Новый резидент СХПП вложит 13,3 млн манатов в создание производства сжатого азота и жидкого гелия

Производственная коммерческая фирма «Chinar-Servis» получила статус резидента Сумгайытского химического промышленного парка (СХПП), сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

«Компания создаст на территории 1,5 га предприятие по производству сжатого азота, кислорода, аргона и гелия. Инвестиции в проект составят 13,3 млн манатов. Планируется открытие 70 новых рабочих мест», - отметили в ведомстве.

Продукция предприятия также будет экспортироваться.

«Chinar-Servis» стало 28 резидентом СХПП.

СХПП создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере. Суммарные инвестиции резидентов проектов оцениваются в 6,7 млрд манатов, из которых уже вложено 6,3 млрд манатов.

На территории промышленного парка действуют и создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.

Б.Рустамбеков