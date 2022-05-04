Великобритания ввела санкции против глав Открытия и Совкомбанка

Великобритания ввела санкции против главы банка "ФК Открытие" Михаила Задорнова и председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева, говорится в сообщении на сайте правительства страны.

В санкционный список также вошли зампреды "Открытия" Татьяна Нестеренко (бывшая первая замглавы Минфина) и Дмитрий Левин, а также зампред Совкомбанка Олег Машталяр.

Все перечисленные лица также входят в санкционный список Минфина США.

"Открытие" и Совкомбанк одними из первых оказались под санкциями США, Великобритании и ЕС, а также были отрезаны от системы передачи финансовых сообщений SWIFT.