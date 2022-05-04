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СНГ 04.05.2022 16:35

Великобритания ввела санкции против глав Открытия и Совкомбанка

Великобритания ввела санкции против главы банка "ФК Открытие" Михаила Задорнова и председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева, говорится в сообщении на сайте правительства страны.

В санкционный список также вошли зампреды "Открытия" Татьяна Нестеренко (бывшая первая замглавы Минфина) и Дмитрий Левин, а также зампред Совкомбанка Олег Машталяр.

Все перечисленные лица также входят в санкционный список Минфина США.

"Открытие" и Совкомбанк одними из первых оказались под санкциями США, Великобритании и ЕС, а также были отрезаны от системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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