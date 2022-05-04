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Дальнее зарубежье 04.05.2022 20:45

Продажи легальной марихуаны в США в 2021 году были выше выручки Starbucks

Продажи марихуаны в США в медицинских целях в 2021 году увеличились на 30% и составили $24,5 млрд, сообщает агентство MJBiz.

Показатель превысил выручку знаменитой сети кофеен Starbucks Corp. от работы в Северной Америке, которая равнялась $20,5 млрд. Темпы роста продаж компании также были ниже - 25%, отмечает MarketWatch.

При этом конопля легализована в 39 штатах страны, в то время как Starbucks работает во всех 50 штатах.

Для сравнения, в США в 2021 году были проданы сигареты на сумму $52,8 млрд, а глобальные продажи опиоидов составляли $23,2 млрд.

Акции биржевого фонда AdvisorShares Pure US Cannabis ETF, отслеживающего акции производителей конопли в США, снижаются на 3,4% в ходе торгов в среду. С начала текущего года фонд потерял 43,4% капитализации, тогда как фоновый индекс Nasdaq упал на 20,6%.

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Тэги: США, КОНОПЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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