В Азербайджан эвакуировали троих несовершеннолетних, чьи родители погибли в Харькове

МИД Азербайджана в среду сообщил об эвакуации в Азербайджан троих несовершеннолетних, чьи родители погибли в Харькове (Украина).

«Трое несовершеннолетних детей погибших в Харькове (Украина) гражданина Азербайджана Махмудова Эмина Забит оглу и его супруги, гражданки Украины Махмудовой Людмилы - Махмудова Рената Эминовна, родившаяся 26 апреля 2007 года, Махмудов Давид Эминович, родившийся 4 ноября 2010 года, и Махмудова Даяна Эминовна, родившаяся 10 декабря 2017 года, эвакуированы в Азербайджан 4 мая текущего года», - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что несовершеннолетние-граждане Азербайджана были переправлены знакомыми на территорию России после смерти родителей.

В МИД рассказали, что для репатриации детей в Азербайджан госструктуры страны приняли в координированном порядке ряд необходимых мер, среди которых установление гражданской принадлежности и назначение опекуна. Далее посольством Азербайджана в РФ была оказана необходимая юридическая помощь, оформлены свидетельства на возвращение в страну и предприняты шаги для их возвращения в Азербайджан, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что при поддержке правительства Азербайджана несовершеннолетним будет оказана необходимая юридическая, медицинская, социальная и психологическая помощь, а социальная реабилитация будет продолжена после передачи их в опекунскую семью.

Р.Керимов