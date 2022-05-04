В Азербайджане шестой день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у трех человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 588, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано шесть случаев.
Шестой день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 709 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 818 человек (+ 14 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 61 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 351 тест на коронавирус против 1 тыс. 667 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 823 тыс. 23 теста на COVID-19.
Р.Керимов
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