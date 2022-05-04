Премьеры Финляндии и Швеции высказались за укоренную процедуру принятия их стран в НАТО, если Хельсинки и Стокгольм примут такое решение

Премьер Финляндии Санна Марин и премьер Швеции Магдалена Андерсон заявили в среду, что если их страны решат вступить в НАТО, то этот процесс следует провести как можно быстрее.

"Ключевой вопрос - это провести как можно быстрее процесс ратификации вступления. Это - в интересах всех сторон", - сказала на пресс-конференции в Копенгагене Марин, слова которой приводит агентство ЭФЭ.

ЭФЭ отмечает, что также находящаяся в столице Дании премьер Швеции согласилась с позицией финской коллеги.