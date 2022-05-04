США открыты к введению новых санкций против РФ - Байден

США всегда открыты к введению новых санкций против России и будут обсуждать это с партнерами по G7, сообщил американский президент Джо Байден.

"Мы всегда открыты к введению дополнительных санкций", - заявил Байден во время выступления в Белом доме.

Президент отметил, что на этой неделе он проконсультируется с членами G7 по этому вопросу.

Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что среди санкций, предлагаемых Еврокомиссией для шестого пакета, - отключение от международной платежной системы SWIFT трех российских банков, в том числе Сбербанка, запрет вещания в ЕС трех крупных государственных телеканалов России, а также запрет на предоставление российским компаниям услуг ряда европейских специалистов. Кроме того, ЕК предлагает ввести поэтапный отказ от импорта российской нефти, который, по словам фон дер Ляйен, должен занять шесть месяцев и завершиться к концу 2022 года. Тем не менее, страны ЕС пока не согласовали перечень санкций, обсуждение продолжится на этой неделе.