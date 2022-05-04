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ТЭК 04.05.2022 22:10

Энергопотребление в РФ в апреле увеличилось на 2,3%

Потребление электроэнергии в России в апреле составило 90,5 млрд кВт.ч, что на 2,3% больше показателя аналогичного месяца прошлого года, сообщили журналистам в Минэнерго.

Выработка составила 92,29 млрд кВт.ч (+2,6%).

За январь-апрель потребление в целом по России составило 398,6 млрд кВт.ч (+2,2% к аналогичному периоду 2021 г.), производство - 407,1 млрд кВт.ч (также +2,2%).

"Системный оператор" пока не публиковал свои данные с разбивкой по выработке разных видов станций. Выработка электроэнергии на российских АЭС в апреле превысила 19 млрд кВт ч, сообщал ранее "Росэнергоатом".

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Тэги: РОССИЯ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ПОТРЕБЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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