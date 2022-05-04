Энергопотребление в РФ в апреле увеличилось на 2,3%

Потребление электроэнергии в России в апреле составило 90,5 млрд кВт.ч, что на 2,3% больше показателя аналогичного месяца прошлого года, сообщили журналистам в Минэнерго.
Выработка составила 92,29 млрд кВт.ч (+2,6%).
За январь-апрель потребление в целом по России составило 398,6 млрд кВт.ч (+2,2% к аналогичному периоду 2021 г.), производство - 407,1 млрд кВт.ч (также +2,2%).
"Системный оператор" пока не публиковал свои данные с разбивкой по выработке разных видов станций. Выработка электроэнергии на российских АЭС в апреле превысила 19 млрд кВт ч, сообщал ранее "Росэнергоатом".
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