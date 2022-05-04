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ТЭК 04.05.2022 22:20

Китай может увеличить потребление электроэнергии на 5-6% в 2022г

Потребление электроэнергии в Китае в 2022 году может увеличиться на 5-6% и достигнуть 8,7-8,8 трлн кВт.ч, прогнозирует Китайский электроэнергетический совет (КЭС).

В том числе в первом полугодии спрос на электричество может вырасти на 3,5-4,5% в годовом выражении.

Между тем существуют такие факторы неопределенности при прогнозах, как пандемия COVID-19 внутри страны и за рубежом, международная обстановка и температура воздуха в летний и зимний периоды, отмечается в сообщении КЭС.

По его прогнозу, из-за периодических вспышек заболеваемости коронавирусом в стране темпы роста потребления электроэнергии в апреле, вероятно, будут ниже, чем в марте. Однако по мере того, как пандемия постепенно берется под контроль, спрос на электричество может увеличиться в мае и июне, сообщает агентство "Синьхуа".

Во втором полугодии на фоне дальнейшего ослабления воздействия пандемии на социально-экономическое развитие и при реализации мер по стабилизации экономического роста спрос на электроэнергию в стране, как ожидается, будет повышаться более высокими темпами, чем в первой половине года.

Потребление электроэнергии в Китае считается одним из основных параметров оценки экономической активности в стране. Как сообщалось ранее, по итогам 2021 года оно выросло на 10,3% - до 8,31 трлн кВт.ч.

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Тэги: КИТАЙ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, СПРОС, ПРОИЗВОДСТВО

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