Венгерская MOL оценила процесс отказа от нефти из РФ в 2-4 года и $500-700 млн

Венгерская нефтегазовая MOL не может быстро отказаться от российской нефти, заявил глава группы компаний Жолт Эрнади в ходе годового общего собрания.
"Центральная Европа и Венгрия не в состоянии в одночасье отделиться от российской нефти и нефтепродуктов. Это не идеологический вопрос, а логистический, технологический и химический. Потребуется 2-4 года и $500-700 миллионов, чтобы MOL смогла быть более гибкой и полностью независимой в Венгрии и Словакии", - приводятся в сообщении компании слова Эрнади.
При этом глава MOL отметил, что компания будет полностью соблюдать санкции Европейского союза, введенные в отношении России.
Вместе с тем, в интервью венгерскому изданию Telex Эрнади заявил, что компания старается увеличить закупки нефти по морю: "Необходимые приготовления уже сделаны, и загрузили несколько партий".
По его словам, в случае введения полного эмбарго на российскую нефть даже при альтернативных поставках Дунайский нефтеперерабатывающий завод сократил бы производство на 20%, а НПЗ в Братиславе - на 30%.
"Мы можем представить всеобъемлющее эмбарго только в том случае, если у большего числа стран, расположенных вблизи моря, включая нас, будет переходный период. Минимальный срок - три года. Без него в краткосрочной перспективе следует ожидать дефицита продукции, экономических потерь и более высокой инфляции. В этом случае бремя санкций несоразмерно ляжет на Венгрию, Словакию, Чехию и Сербию", - считает Эрнади.
Ранее министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийарто во время визита в Казахстан заявил, что Венгрия не может гарантировать бесперебойное функционирование экономики без российской нефти. Он отметил, что 65% нефти поступает в Венгрию из России через нефтепровод "Дружба": "В нашем распоряжении нет другого маршрута, который мог бы нам поставить нужный объем нефти".
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