Меланшона назвали главной силой, противостоящей Макрону

Лидер партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон, а не занявшая второе место в недавней президентской кампании кандидат от "Национального объединения" Марин Ле Пен лучше всего воплощает оппозицию президенту страны Эмманюэлю Макрону, говорят итоги опроса по заказу телеканала BFMTV.
Лучшим выразителем оппозиционных политике Макрона идей назван Меланшон, которому отдали своё предпочтение 37% опрошенных. Ле Пен досталось 33%.
Вызывающими наименьшее доверие за месяц с небольшим до парламентских выборов по итогам опроса оказались представитель крайне правой партии "Отвоевание" Эрик Земмур с 6% и руководители правоцентристских "Республиканцев" с катастрофическим результатом в 3%.
То, что тем или иным кандидатам отдают свои голоса их сторонники, это логично, отмечает BFMTV. Но фаворитом оппозиционного движения Меланшона назвали и многие представители из лагеря Макрона.
Телеканал при этом напомнил, что лидеру "Непокорённой Франции" и его соратникам удалось организовать избирательный союз левых сил к парламентским выборам 12 и 19 июня, заключив соглашения с партией "Европа Экология Зеленые" и Французской коммунистической партией.
В среду стало также известно, что "Непокорённая Франция" после сложных переговоров сумела договориться об избирательном соглашении и с Социалистической партией.
Меланшон показал третий после Макрона и Ле Пен результат в первом туре апрельских президентских выборов, набрав 21,95% голосов.
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