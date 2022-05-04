Экс-президент Бразилии назвал виновных в происходящем в Украине

В происходящем в Украине виновата не только Россия, но и сама Украина, ЕС и США, заявил в интервью журналу Time вернувшийся в большую политику экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Я вижу президента Украины, выступающего по телевидению, получающего аплодисменты, получающего стоячие овации от всех европейских парламентариев. Этот человек несет такую же ответственность, как и Россия", - сказал он.

По его словам, в военном конфликте не бывает виновной лишь одна сторона.

По мнению Лулы да Силвы, со стороны западных лидеров было безответственно "воспевать Зеленского", а не сосредоточить внимание на переговорах за закрытыми дверями для решения украинской проблемы.

"Вы вдохновляете этого парня, и он считает себя вишенкой на вашем торте. Мы должны вести разговор серьезно", - сказал он.

Лула да Силва провел параллель с Карибским кризисом в 1962 году, когда США и СССР сумели найти выход из сложной ситуации. По его мнению, Западу следовало убедить Россию в том, что Украина не присоединится к НАТО. Он считает, что санкции Запада против России сильно ударят и по латиноамериканским странам. "Вы наказываете не Путина. Вы наказываете многие другие страны, вы наказываете человечество", - убежден экс-президент Бразилии.

Кроме того, по его мнению, события в Украине показывают необходимость реорганизовать глобальные институты.

"Сегодня ООН больше ничего из себя не представляет. Руководства стран не воспринимают ООН всерьез, поскольку принимают решения, не оглядываясь на нее. Нам нужно создать новую систему управления в мире", - считает он.

Лула да Силва - один из самых популярных у бразильского народа политиков, несмотря на то, что суд приговаривал его к нескольким годам тюрьмы по делам, связанным с коррупцией.

В 2021 году Верховный суд страны аннулировал его приговор по антикоррупционным делам. Теперь он может снова баллотироваться на выборах. Всеобщие выборы, по итогам которых будет определен президент, состоятся в октябре 2022 года.

Согласно последнему опросу, опубликованному в апреле, Лула да Силва мог бы получить 45% голосов избирателей, а нынешний президент Жаир Болсонару - 31%.