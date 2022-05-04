В Финляндии заявили о нарушении вертолетом РФ воздушного пространства страны

Российский вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии, утверждает финское министерство обороны.
"Вертолет Ми-17, принадлежащий России, пролетел от 4 до 4,5 км без разрешения в воздушном пространстве Финляндии. Инцидент произошел в среду в 10:40 в районах Кесялахти (Kesalahti) и Париккала (Parikkala) на востоке Финляндии", - говорится в сообщении военного ведомства.
Финская пограничная служба начала расследование инцидента.
По словам официального представителя Минобороны Финляндии Кристиана Ваккури (Kristian Vakkuri), это уже второй в этом году случай нарушения российской стороной воздушной границы республики.
Предыдущий случай произошел 8 апреля под Порвоо (Porvoo), тогда это был дальнемагистральный пассажирский самолет, принадлежащий РФ, напомнил он.
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