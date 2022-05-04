Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7878 RUR   0.0248 GBR   2.1216 TRY   0.1148

Цена на нефть

03.05 $/bbl +/- WTI 102.41 -2.76 Brent 104.97 -2.61

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.05.2022 23:20

В Финляндии заявили о нарушении вертолетом РФ воздушного пространства страны

Российский вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии, утверждает финское министерство обороны.

"Вертолет Ми-17, принадлежащий России, пролетел от 4 до 4,5 км без разрешения в воздушном пространстве Финляндии. Инцидент произошел в среду в 10:40 в районах Кесялахти (Kesalahti) и Париккала (Parikkala) на востоке Финляндии", - говорится в сообщении военного ведомства.

Финская пограничная служба начала расследование инцидента.

По словам официального представителя Минобороны Финляндии Кристиана Ваккури (Kristian Vakkuri), это уже второй в этом году случай нарушения российской стороной воздушной границы республики.

Предыдущий случай произошел 8 апреля под Порвоо (Porvoo), тогда это был дальнемагистральный пассажирский самолет, принадлежащий РФ, напомнил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, МИНОБОРОНЫ, РОССИЯ, ВЕРТОЛЕТ


Похожие новости


Гасанов проинформировал представителя МИД Финляндии о ситуации на азербайджано-армянской границе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az