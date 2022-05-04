Нормы о полномочиях и статусе первого президента Казахстана планируют убрать из Конституции

В Конституционный Совет (КС) Казахстана направлено обращение об исключении из Конституции нормы о статусе первого президента, поскольку его историческая роль общеизвестна и не требует отдельного закрепления в Основном законе страны, сообщил госсекретарь республики Ерлан Карин.
"Сегодня Конституционный Совет дал положительное заключение по проекту поправок в Конституцию страны (...). Также, учитывая предложение некоторых членов рабочей группы, в Конституционный Совет было направлено дополнительное обращение об исключении нормы, касающейся статуса первого президента", - написал Карин в среду в своем телеграм-канале.
"По мнению членов рабочей группы, историческая роль первого президента общеизвестна и не требует отдельного закрепления в Конституции", - отметил он.
В свою очередь, член рабочей группы по поправкам в Конституцию Марат Башимов сообщил, что общественность поддержала практически все пункты конституционной реформы, в том числе поправки об исключении из Основного закона отдельных норм, касающихся первого президента республики.
"В обществе заинтересованно и конструктивно идет обсуждение инициированной главой государства конституционной реформы. И в ходе обсуждения общественность поддержала практически все пункты конституционной реформы, в том числе поправки об исключении из Конституции отдельных норм, касающихся первого президента Республики Казахстан. Это норма о праве первого президента избираться более двух раз подряд и норма о том, что его статус и полномочия определяются Конституцией и конституционным законом", - написал Башимов в соцсети.
Вместе с тем, продолжил он, "в обществе очень серьёзную полемику вызвало сохранение в 91-й статье нормы о неизменности статуса первого президента как Основателя независимого Казахстана".
"Поэтому некоторые члены рабочей группы, которая разработала проект поправок в Конституцию, направили главе государства предложение об исключении упоминания исторической роли первого президента из Основного закона, так как она не несет никакой правовой нагрузки", - сообщил Башимов.
"С учётом мнения членов рабочей группы, в Конституционный Совет было направлено дополнительное обращение. По результатам итогового заседания Конституционный Совет вынес решение о конституционности проекта поправок в Конституцию", - сказал он.
"Таким образом, согласно проекту поправок, из Конституции полностью исключаются все нормы о первом президенте, его статусе и полномочиях", - пояснил он.
Как сообщалось, в поправках, которые планируется внести в Конституцию, предполагалось прописать статус первого президента страны Нурсултана Назарбаева как основателя независимого Казахстана. Вместе с тем в стране действует конституционный закон "О первом президенте Республики Казахстан", который, в частности, определяет политико-правовой статус, прерогативы и гарантии первого президента после прекращения им исполнения полномочий главы государства.
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