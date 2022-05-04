Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7878 RUR   0.0248 GBR   2.1216 TRY   0.1148

Цена на нефть

03.05 $/bbl +/- WTI 102.41 -2.76 Brent 104.97 -2.61

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 04.05.2022 23:30

Нормы о полномочиях и статусе первого президента Казахстана планируют убрать из Конституции

В Конституционный Совет (КС) Казахстана направлено обращение об исключении из Конституции нормы о статусе первого президента, поскольку его историческая роль общеизвестна и не требует отдельного закрепления в Основном законе страны, сообщил госсекретарь республики Ерлан Карин.

"Сегодня Конституционный Совет дал положительное заключение по проекту поправок в Конституцию страны (...). Также, учитывая предложение некоторых членов рабочей группы, в Конституционный Совет было направлено дополнительное обращение об исключении нормы, касающейся статуса первого президента", - написал Карин в среду в своем телеграм-канале.

"По мнению членов рабочей группы, историческая роль первого президента общеизвестна и не требует отдельного закрепления в Конституции", - отметил он.

В свою очередь, член рабочей группы по поправкам в Конституцию Марат Башимов сообщил, что общественность поддержала практически все пункты конституционной реформы, в том числе поправки об исключении из Основного закона отдельных норм, касающихся первого президента республики.

"В обществе заинтересованно и конструктивно идет обсуждение инициированной главой государства конституционной реформы. И в ходе обсуждения общественность поддержала практически все пункты конституционной реформы, в том числе поправки об исключении из Конституции отдельных норм, касающихся первого президента Республики Казахстан. Это норма о праве первого президента избираться более двух раз подряд и норма о том, что его статус и полномочия определяются Конституцией и конституционным законом", - написал Башимов в соцсети.

Вместе с тем, продолжил он, "в обществе очень серьёзную полемику вызвало сохранение в 91-й статье нормы о неизменности статуса первого президента как Основателя независимого Казахстана".

"Поэтому некоторые члены рабочей группы, которая разработала проект поправок в Конституцию, направили главе государства предложение об исключении упоминания исторической роли первого президента из Основного закона, так как она не несет никакой правовой нагрузки", - сообщил Башимов.

"С учётом мнения членов рабочей группы, в Конституционный Совет было направлено дополнительное обращение. По результатам итогового заседания Конституционный Совет вынес решение о конституционности проекта поправок в Конституцию", - сказал он.

"Таким образом, согласно проекту поправок, из Конституции полностью исключаются все нормы о первом президенте, его статусе и полномочиях", - пояснил он.

Как сообщалось, в поправках, которые планируется внести в Конституцию, предполагалось прописать статус первого президента страны Нурсултана Назарбаева как основателя независимого Казахстана. Вместе с тем в стране действует конституционный закон "О первом президенте Республики Казахстан", который, в частности, определяет политико-правовой статус, прерогативы и гарантии первого президента после прекращения им исполнения полномочий главы государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, КОНСТИТУЦИЯ


Похожие новости


Президент Казахстана поддержал подготовленные поправки в Конституцию, намерен внести законопроект в Конституционный совет

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az