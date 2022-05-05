В Азербайджане за сутки втрое увеличилось число новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 11 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 599, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано три случая.
Седьмой день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 709 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 839 человек (+ 21 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 51 человек.
За сутки медики провели 3 тыс. 903 теста на коронавирус против 2 тыс. 351 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 826 тыс. 926 тестов на COVID-19.
Э.Шафиев
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