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Здравоохранение 05.05.2022 22:18

В Бельгии решено отказаться от второй бустерной прививки против COVID-19

Высший совет здравоохранения Бельгии принял решение не рекомендовать вторую усиливающую прививку против коронавирусной инфекции как для населения страны в целом, так и для лиц в возрасте старше 80 лет, сообщили в четверг бельгийские СМИ.

Согласно мнению совета, "нынешняя эпидемиологическая ситуация в Бельгии не вызывает беспокойства", поэтому вторая усиливающая доза, то есть третья или четвертая доза в целом в зависимости от типа первичной вакцины, не подлежит систематическому применению ни для населения в целом, ни для обитателей домов престарелых или иных социальных заведений, где оказываются услуги здравоохранения, независимо от их возраста.

При этом Высший совет здравоохранения подчеркивает важность для защиты здоровья населения продолжения уже применяемой схемы вакцинации, при которой вслед за первичной прививкой следует одна бустерная. Кроме того, отмечается необходимость быстрого применения первой усиливающей дозы для уязвимых людей, в частности, старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями.

В выводах совета также указывается на то, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний и Европейское агентство лекарственных средств считают, что в ЕС нет ясных доказательств того, что вакцинная защита против серьезных форм заболевания существенно уменьшается у взрослых людей от 60 до 79 лет, имеющих нормальную иммунную систему, а следовательно нет и никаких ясных доказательств для обязательного введения им второй усиливающей дозы.

В то же время, сообщают эксперты совета, на данной стадии наблюдения за побочными эффектами вакцинации не возникало проблем, связанных с опасностью второй бустерной прививки.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОРОНАВИРУС, ПРИВИВКИ


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