Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8048 RUR   0.0258 GBR   2.1342 TRY   0.1152

Цена на нефть

04.05 $/bbl +/- WTI 107.81 +5.40 Brent 110.14 +5.17

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 05.05.2022 17:34

Баку и Бухарест договорились о проведении трехсторонней встречи по проекту экспорта электроэнергии через Грузию в Европу по дну Черного моря

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в четверг в Софии провел переговоры со своим с румынским коллегой Вирджилом Даниэлем Попеску, обсудил возможности экспорта "зеленой" энергии в Румынию.

"Встреча состоялась в рамках мероприятия "Энергетический переход в Юго-Восточной Европе: региональное сотрудничество для обеспечения энергетической безопасности, диверсификации и перехода к зеленой энергетике". Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере "зеленой энергетики"", - сообщила пресс-служба Минэнерго Азербайджана.

По данным ведомства, на встрече обсуждались перспективы производства "зеленой энергии" за счет огромных ветровых ресурсов в азербайджанском секторе Каспия и экспорта этой энергии в Румынию.

"Стороны обменялись мнениями об объемах электроэнергии, которые будут направляться из Азербайджана через Грузию и Черное море по подводным силовым кабелям. Учитывая важность данного проекта с точки зрения расширения возможностей экспорта электроэнергии из региона на европейский рынок, министры договорились как можно скорее провести трехстороннюю рабочую встречу в онлайн-формате между заинтересованными сторонами для интенсификации обсуждений", - говорится в информации.

Минэнерго сообщает, что в ходе встречи Шахбазов и Попеску также обменялись мнениями по ряду других вопросов, касающихся развития двустороннего энергетического сотрудничества.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РУМЫНИЯ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ЭКСПОРТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az