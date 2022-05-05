Баку и Бухарест договорились о проведении трехсторонней встречи по проекту экспорта электроэнергии через Грузию в Европу по дну Черного моря

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в четверг в Софии провел переговоры со своим с румынским коллегой Вирджилом Даниэлем Попеску, обсудил возможности экспорта "зеленой" энергии в Румынию.
"Встреча состоялась в рамках мероприятия "Энергетический переход в Юго-Восточной Европе: региональное сотрудничество для обеспечения энергетической безопасности, диверсификации и перехода к зеленой энергетике". Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере "зеленой энергетики"", - сообщила пресс-служба Минэнерго Азербайджана.
По данным ведомства, на встрече обсуждались перспективы производства "зеленой энергии" за счет огромных ветровых ресурсов в азербайджанском секторе Каспия и экспорта этой энергии в Румынию.
"Стороны обменялись мнениями об объемах электроэнергии, которые будут направляться из Азербайджана через Грузию и Черное море по подводным силовым кабелям. Учитывая важность данного проекта с точки зрения расширения возможностей экспорта электроэнергии из региона на европейский рынок, министры договорились как можно скорее провести трехстороннюю рабочую встречу в онлайн-формате между заинтересованными сторонами для интенсификации обсуждений", - говорится в информации.
Минэнерго сообщает, что в ходе встречи Шахбазов и Попеску также обменялись мнениями по ряду других вопросов, касающихся развития двустороннего энергетического сотрудничества.
Н.Аббасова
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