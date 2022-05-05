Авиакомпания «Азимут» 9 мая откроет рейсы из Сочи в Азербайджан

Авиакомпания "Азимут" с 9 мая начнет выполнять полеты из Сочи в столицу Азербайджана - Баку, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и пятницам по расписанию: вылет из Сочи в 01:00, посадка в Баку в 03:50, в обратном направлении - вылет из Баку в 04:20, посадка в Сочи в 05:20. Для каждого аэропорта указано местное время.

Кроме того, с июня авиакомпания "Азимут" планирует увеличение частоты полетов из Сочи в Баку. Сейчас полеты в столицу Азербайджана выполняются из Минеральных Вод.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.

Н.Аббасова