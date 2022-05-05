Токаев подписал закон, отменяющий запрет на референдум по вопросам изменения статуса первого президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный закон "О внесении изменений и дополнения в конституционный закон Республики Казахстан "О республиканском референдуме", сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

Ранее в этот же день депутаты внесли в закон о референдуме поправку, которой исключается норма, запрещающая выносить на референдум изменение статуса первого президента Казахстана, лидера нации Нурсултана Назарбаева.

Также в закон внесен ряд поправок, нацеленных на унификацию форм бюллетеней, используемых при проведении республиканского референдума.

В частности, вводятся нормы признания недействительными содержащихся в вынесенных на референдум вопросах в бюллетенях, в которых не указан ни один ответ. И признание действительными бюллетеней, в которых указаны все предложенные варианты ответов.

Ранее президент Токаев предложил провести референдум в Казахстане по поправкам в Конституцию.

Изменения в Конституцию были инициированы президентом и озвучены им в послании народу в марте 2022 года. Изменения коснутся более 30 статей Основного закона страны. В частности, в рамках поправок, вносимых в Конституцию, планируется исключение статуса первого президента Казахстана из Основного закона страны.