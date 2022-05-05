Заявка Финляндии на вступление в НАТО будет тепло принята - Столтенберг

Ожидаемая заявка Финляндии на вступление в НАТО будет обсуждаться в штаб-квартире альянса в Брюсселе и встретит теплый прием, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Решение присоединиться полностью в руках Финляндии. При подаче заявления Финляндию ожидает теплый прием. Послание 30 союзников заключается в том, что Финляндию тепло приветствуют, с распростертыми объятиями. Мы обеспечим, чтобы процесс был быстрым и эффективным", - сказал Столтеберг в четверг в эфире телерадиовещания Финляндии Yle.
По словам Столтенберга, Финляндию можно было бы поддержать, например, политическими декларациями, заявлениями или учениями НАТО в соседнем с нею регионе.
"Есть много способов, которыми мы можем выразить, что безопасность Финляндии важна для союзников по НАТО", - подчеркнул Столтенберг.
По его словам, членство Финляндии укрепит НАТО. У нее современные и хорошо оснащенные Оборонительные силы, она инвестирует в новые истребители и демократические структуры, отметил он.
"Все это повлияет на вклад Финляндии в трансатлантическую безопасность", - заявил Столтенберг.
Потенциальное членство в НАТО на данный момент обсуждается в парламенте Финляндии. В первой половине апреля правительство представило парламентариям отчет о безопасности, в котором перечислены возможные последствия вступления страны в НАТО, представлены различные варианты дальнейшего развития событий, а также описаны изменения в ситуации с безопасностью в стране.
Непосредственное решение о вступлении в НАТО будет принимать президент совместно с министерской комиссией по вопросам внутренней и внешней безопасности. Как ожидается, глава государства изложит свою точку зрения до 12 мая.
Заявка сначала будет рассмотрена Советом НАТО, после чего соглашение о членстве также должно быть ратифицировано на национальном уровне в 30 странах альянса.
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