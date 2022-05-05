Товарооборот Баку с Минском в 2021г удвоился – посол в Беларуси

Посол Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиев заявил, что объем товарооборота между двумя странами в 2021 году удвоился – почти до $1 млрд, при этом Баку заинтересован в расширении сотрудничества с белорусскими регионами.
«Азербайджано-белорусские отношения строятся на высоком уровне доверия наших президентов. Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с регионами Беларуси. В 2020 году он (объем товарооборота - ИФ) был $425 млн, а в 2021 году мы дошли почти до $1 млрд», сказал Бахшалиев на встрече с председателем Брестского облисполкома Юрием Шулейко, сообщает белорусское издание «БЕЛТА».
По его словам, Азербайджан намерен изучить опыт Беларуси в вопросе реализации инфраструктурных проектов.
Он отметил, что в Азербайджане намечены большие инфраструктурные проекты. «Опыт Беларуси для нас очень интересен. Поэтому визит в регионы (Беларуси – ИФ) начинаем с экономического блока, налаживаем контакты с компаниями», - подчеркнул он.
Шулейко, в свою очередь, отметил, что Брестская область наращивает торговлю с Азербайджаном. «В январе-марте этого года товарооборот между Брестской областью и Азербайджаном вырос почти на 50%. Например, в 15 раз увеличились поставки машин или механизмов для уборки и обмолота сельхозкультур. Брестчане экспортируют также аккумуляторы, мебель. Но все же основной наш экспорт в Азербайджан - продукты питания, больше идет молочной продукции», - отметил он.
Э.Шафиев
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