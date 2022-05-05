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ТЭК 05.05.2022 18:00

Доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа с АЧГ и Шах-Дениз в январе-апреле превысили $3,3 млрд

Поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) от продажи прибыльной нефти и газа с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и месторождения Шах-Дениз в январе-апреле 2022 года составили $3 млрд 303,475 млн, что в 2,2 раза выше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

В январе-апреле 2022 года доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ составили $2 млрд 898 млн (рост в 2 раза -ИФ).

Кроме этого, суммарные доходы ГНФАР от продажи прибыльного газа и конденсата, добытых с месторождения Шах-Дениз, в январе-апреле 2022 года составили $405,475 млн (рост в 9,6 раза -ИФ). При этом, доходы от продажи конденсата составили $96,995 млн (рост в 2,3 раза -ИФ), от продажи газа - $308,48 млн.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR (21,02%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

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Тэги: ГНФАР, НЕФТЕГАЗ, ДОХОДЫ


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