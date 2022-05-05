Эстония ждет новых максимумов цен на электроэнергию зимой, будет наращивать сланцевую генерацию

Цены на электроэнергию в Эстонии продолжат расти и следующей зимой могут подняться почти до 200 евро/МВт.ч, прогнозирует председатель правления энергокомпании Eesti Energia Хандо Суттер.

"Рынок уже сейчас прогнозирует на предстоящую зиму, что цены могут вырасти почти до 200 евро, то есть, еще выше, чем они были минувшей зимой", - сказал Суттер журналистам в четверг.

Летом положение будет лучше. По словам Суттера, на сегодняшний день в Эстонии почти 11,5 тыс. объектов солнечной генерации, к распределительным электросетям компании Elektrilevi присоединились солнечные батареи суммарной мощностью 405 МВт.

Максимальное потребление электроэнергии летом в Эстонии составляет от 700 до 750 МВт, напомнил Суттер, уточнив, что в солнечные летние дни общегосударственная потребность в электроэнергии теоретически может быть покрыта полностью за счет солнечной и ветровой энергии.

Из-за высоких цен на энергоносители и, в первую очередь, на газ, электроэнергия из сланца в Эстонии вновь станет конкурентоспособной, спрос на нее вновь возрастет. Уже сейчас, в мае, работают все блоки Нарвских электростанций (в их составе две станции - Эстонская и Балтийская), использующих в качестве топлива горючие сланцы. А предстоящей зимой они будут работать еще активнее, прогнозирует глава Eesti Energia.

Государство считает, что Eesti Energia должна обеспечить мощности сланцевой генерации в объеме 1 ГВт до конца 2023 года. Затем Eesti Energia скорее всего заключит с эстонским оператором по передаче электроэнергии и газа Elering договор, на основании которого будет обеспечивать то количество мощности, которое необходимо Elering для поддержания надежности поставок. Суттер сообщил, что проект такого договора с Elering уже составлен и его подписание состоится в ближайшее время.

"В рамках договора мы обеспечим концерну Elering услуги, необходимые для управления различными системами. И, конечно, в ближайшие годы очень важная роль останется и за нашими тепло- и электростанциями", - добавил глава Eesti Energia.

На фоне нынешних цен на энергоносители конкурентоспособным на данный момент является и сжиженный природный газ (СПГ), заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на пресс-конференции в четверг.

"Конечно, очень сложно прогнозировать, какими цены будут осенью, однако ясно, что чем больше на рынке продавцов, тем ниже в итоге и цена", - сказала Каллас.

Говоря о планах отказа от российского газа, премьер отметила, что Эстония работает в двух направлениях - к концу текущего года появится терминал СПГ и созданы запасы газа.

"По планам, плавучий терминал будет в Эстонии к концу этого года и останется здесь до тех пор, пока Финляндия не получит мощности для его приема. Финляндия потребляет газа в 5-6 раз больше, и газовая труба между нашими странами - Balticconnector - достаточно мощна для того, чтобы снабжать Эстонию, но не в обратном направлении", - заявила Каллас.

Расходы на аренду плавучего терминала СПГ распределятся в соответствии с пропорцией потребления газа: 20% расходов будет оплачивать Эстония и 80% - Финляндия.

Расходы на оплату приемочной мощности терминала каждая страна будет оплачивать сама. "С этим проектом мы открыты для всех желающих присоединиться к нему стран, Латвия, например, проявила к нему интерес", - добавила Каллас.

Для создания запасов газа Центр стратегических запасов Эстонии закупит газ в объеме 1 ТВт.ч. По словам Каллас, закупки будут осуществляться по частям, поскольку меньшие количества газа реалистичнее купить, кроме того, можно всякий раз регулировать цену покупки.

"Надеемся, что не потребуется как-то ограничивать потребление газа. Мы занимаемся и тем, что в дополнение к новым продавцам газа ищем еще и альтернативы, чем можно было бы заместить потребление газа. Например, во многих котельных, наряду с газом, можно использовать и жидкое топливо", - добавила Каллас.

Минувшей зимой резкое подорожание электроэнергии в Эстонии привело к кризисной ситуации на энергорынке, ряд предприятий был вынужден остановить производство.