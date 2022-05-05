Япония введет санкции против 140 человек, распространит экспортные ограничения на связанные с ВПК РФ компании

Япония вводит санкции против еще 140 физических лиц, их активы будут заморожены, сообщает европейские СМИ со ссылкой на премьер-министра страны Фумио Кисиду.

Также Кисида добавил, что Токио распространит экспортные ограничения на ряд компаний, связанных с российским ВПК.

Премьер Японии объявил об этих мерах во время выступления в Лондоне после встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.