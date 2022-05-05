Нефть ускорила рост после решения ОПЕК+, Brent приближается к $112 за баррель

Нефтяные котировки ускорили подъем в четверг после оглашения итогов майской встречи ОПЕК+.
Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:18 подорожали на $1,82 (1,65%) - до $111,96 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,64 (1,52%) - до $109,45 за баррель.
Министры стран ОПЕК+ проголосовали за сохранение плана по увеличению квоты на добычу нефти в июне на 432 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Решение совпало с прогнозами рынка и соответствует озвученной ранее стратегии коалиции.
Несмотря на планомерное повышение квот с августа 2021 года, страны ОПЕК+ не могут достичь разрешенного уровня добычи нефти. По итогам марта они отстают по добыче на 1,45 млн б/с. Следующая встреча министров коалиции намечена на 2 июня.
В ходе встречи было отмечено, что "сохраняющиеся фундаментальные показатели рынка нефти и консенсус относительно прогнозов указывают на сбалансированный рынок".
Накануне цена Brent подскочила на 4,9%, WTI - на 5,3% после заявлений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о готовящемся запрете на импорт всей российской нефти в рамках шестого пакета санкций против РФ. Еврокомиссия предлагает отказаться от российской нефти постепенно, в течение шести месяцев.
"Россия может приостановить поставки нефти в ЕС до окончания указанного срока, и тогда ЕС столкнется с трудностями в поиске новых источников поставок, - отметил аналитик ING Уоррен Паттерсон. - Кроме того, существует риск вторичных санкций США в отношении российской нефти, что усложнит покупку нефти в России для любой страны".
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