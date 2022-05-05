Канцлер ФРГ пообещал, что санкции с РФ могут быть сняты только в согласии с Украиной

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что санкции с России могут быть сняты только в случае, если Украина будет с этим согласна.

"Мы сможем и захотим снять наши санкции только в согласии с Украиной", - заявил он в интервью журналу Stern.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Запад в ответ ввел масштабные санкции против России.