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СНГ 05.05.2022 19:02

Канцлер ФРГ пообещал, что санкции с РФ могут быть сняты только в согласии с Украиной

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что санкции с России могут быть сняты только в случае, если Украина будет с этим согласна.

"Мы сможем и захотим снять наши санкции только в согласии с Украиной", - заявил он в интервью журналу Stern.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Запад в ответ ввел масштабные санкции против России.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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