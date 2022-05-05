Азербайджан определил 2 пропускных пункта на границе с Арменией

Кабинет министров Азербайджана в четверг внес изменения в «Количество контрольно-пропускных пунктов и перечень территорий, на которых проходит государственная граница Азербайджанской Республики», сообщает сайт Кабмина.
Согласно поправке, определены дополнительно 4 пропускных пункта: пункт пропуска Эйвазлы в Губадлинском районе (село Эйвазлы) на государственной границе Азербайджана и Армении; пункт пропуска Газанчи в Зангиланском районе (село Газанчи) на государственной границе Азербайджана и Армении; пункт пропуска в Физулинском международном аэропорту (Физулинский район, село Мирзаджамаллы); пункт пропуска в Международном аэропорту Загаталы (Загатальский район, село Мухах).
Документ подписал премьер-министр страны Али Асадов. Текст опубликован на сайте Кабмина.
Х.Насирзаде
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