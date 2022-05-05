НАТО на время нарастит присутствие у границ Швеции и в Балтийском море - Столтенберг

Североатлантический альянс увеличит военное присутствие на границах Швеции и в Балтийском море на время решения вопроса о вступлении этой страны в НАТО, заявил в четверг генсек организации Йенс Столтенберг.

По сообщению европейских СМИ, в эфире шведского телеканала SVT он указал, что пока будет проходить процесс подачи заявки на вступление в НАТО, гарантии безопасности Швеции будут "серьезным обязательством" для альянса.

"Я уверен, что мы найдем решения по тем вопросам безопасности, необходимой Швеции на переходный период", - добавил он.

Европейские СМИ напоминают, что Швеция и Финляндия, как ожидается, подадут заявки на вступление в НАТО позже в мае.

Ранее глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что США предоставят гарантии безопасности Стокгольму на время подачи заявки на вступление в Североатлантический альянс.