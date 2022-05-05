НАТО на время нарастит присутствие у границ Швеции и в Балтийском море - Столтенберг

Североатлантический альянс увеличит военное присутствие на границах Швеции и в Балтийском море на время решения вопроса о вступлении этой страны в НАТО, заявил в четверг генсек организации Йенс Столтенберг.
По сообщению европейских СМИ, в эфире шведского телеканала SVT он указал, что пока будет проходить процесс подачи заявки на вступление в НАТО, гарантии безопасности Швеции будут "серьезным обязательством" для альянса.
"Я уверен, что мы найдем решения по тем вопросам безопасности, необходимой Швеции на переходный период", - добавил он.
Европейские СМИ напоминают, что Швеция и Финляндия, как ожидается, подадут заявки на вступление в НАТО позже в мае.
Ранее глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что США предоставят гарантии безопасности Стокгольму на время подачи заявки на вступление в Североатлантический альянс.
Азербайджан определил 2 пропускных пункта на границе с Арменией
Товарооборот Баку с Минском в 2021г удвоился – посол в Беларуси
Баку и Токио обсудили двустороннюю повестку, региональные процессы, Украину
TeamViewer заявила о полном прекращении деятельности в России и Беларуси
Boeing намерен перенести штаб-квартиру в Арлингтон из Чикаго - WSJ
В Бельгии решено отказаться от второй бустерной прививки против COVID-19
В 2020-21 гг. из-за пандемии COVID-19 скончались около 14,9 млн человек - ВОЗ
В Азербайджане за сутки втрое увеличилось число новых случаев COVID-19
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
AZAL начинает полеты из Нахчывана в Гянджу
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Yelo Bank состоялся проект «Women’s Sharing Circle»
«Nar» и Союз волонтёрских организаций Азербайджана подписали меморандум
Студентка БВШН из Казахстана: «Этот вуз открывает много возможностей для выпускников»
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ