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ТЭК 05.05.2022 20:50

США намерены восполнить высвобожденные объемы нефти из SPR после 2023г

Минэнерго США намерено восполнить стратегические запасы нефти (SPR) путем обратного выкупа выпущенных на рынок 180 млн баррелей, говорится в сообщении ведомства.

"Поскольку мы вдумчиво и методично принимаем решение о сокращении нашего резерва на случай чрезвычайных ситуаций, мы должны быть столь же стратегическими в пополнении запасов, чтобы они были готовы выполнить свою миссию по оказанию помощи, когда это больше всего необходимо", - приводятся в сообщении слова министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Первые аукционы на покупку 60 млн баррелей для SPR министерство планирует объявить осенью. По прогнозу американских властей, цены на нефть в этот период будут значительно ниже, чем сейчас. Контракты, вероятно, будут предусматривать поставки после 2023 года.

Как сообщалось, в апреле США объявило о высвобождении 180 млн баррелей нефти из стратегических запасов: 60 млн баррелей в рамках соглашения со странами-участницами Международного энергетического агентства (МЭА), 120 млн баррелей - независимо. Меры должны были смягчить экономические последствия от дефицита топлива, а также роста цен на него.

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Тэги: ЗАПАСЫ, ВОСПОЛНЕНИЕ, США, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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