Молдавия отказалась отдать Украине неисправные истребители

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу ответил отказом на просьбу своего украинского коллеги Руслана Стефанчука передать украинской армии шесть неисправных молдавских истребителей, сообщили в пресс-службе парламента Молдовы.

"Игорь Гросу подтвердил, что, согласно статусу нейтралитета Молдовы, мы не можем направлять военную технику в другие страны", - сказали в пресс-службе журналистам в четверг.

В то же время, как сообщается, спикеры обсудили возможность оказания Молдовой помощи в разминировании территорий, которые находятся под контролем Украины.

Ранее в четверг молдавские СМИ опубликовали видеосюжет о встрече 4 мая в Киеве спикеров парламентов Украины и Молдовы, размещенный на сайте Верховной Рады Украины.

"Я знаю, что у вас осталось шесть истребителей МиГ-29, которые уже не находятся в рабочем состоянии. Не могли бы мы как-то решить, чтобы их передали для нужд украинской армии, для ремонтных работ (на запчасти - "ИФ"). Для нас было бы очень ценно, если бы вы нашли такую возможность", - сказал, в частности, Стефанчук на встрече с Гросу. Ответа Гросу на это обращение в видеосюжете нет.

Президент Майя Санду ранее заявила, что, согласно Конституции, Молдова соблюдает нейтралитет и не может оказывать военную помощь. "Украина просит военную помощь у всех стран, и послы Украины во всех государствах говорят о том, что нужно. В нашей стране, во-первых, нет современного оружия. Во-вторых, есть Конституция, которая говорит, что мы не можем этого сделать. Мы можем помочь в других областях. Есть другие страны, которые могут помочь и помогают с военной техникой", - сказала Санду 28 апреля в телеэфире.

Премьер Молдовы Наталья Гаврилица также ранее заявляла, что Кишинев не может оказывать Киеву военную помощь. "Молдова поддерживает Украину и ее граждан... другим путем - принимая беженцев, предоставляя гуманитарную помощь, соблюдая все международные санкции в области банковско-финансового сектора", - сказала Гаврилица на пресс-конференции 18 апреля, не став комментировать появившуюся в украинских СМИ о том, что Молдова отказалась предоставить Украине шесть истребителей МиГ-29, оставшихся в республике с советских времен.

После распада СССР молдавское правительство продало большую часть доставшейся ей военной техники, в том числе и большую часть истребителей МиГ-29. В 1992 году первый из них отправили в Румынию в счет оплаты долга за военную помощь в ходе приднестровского конфликта. Через два года еще четыре истребителя продали в Йемен. Самую большую партию (21 истребитель МиГ-29) в 1997 году продали в США за $40 млн. Оставшиеся восемь МиГов отправили на ремонт на завод в Беларуси. Оттуда их вернулось только шесть, остальные два остались в Беларуси как оплата за работу.

Заместитель директора Агентства государственной собственности, на балансе которого находятся самолеты, Татьяна Савва заявила в середине апреля, что оставшиеся в республике самолеты не пригодны для полетов. "Они были переданы с баланса министерства обороны на баланс Агентства публичной собственности именно потому, что находятся в плачевном состоянии. На протяжении 20 лет, все попытки продать их не увенчались успехом", - сказала Савва.

В июле 2019 года бывший администратор бывшего военного аэродрома Мэркулешть, где стоят истребители, Владимир Майдук рассказал, что от самолетов остался только каркас, говорится в сообщении, размещенном на сайте Anticoruptie.md. "От этих самолетов остались только кабины, а детали распродали на черном рынке", - рассказал Майдук.