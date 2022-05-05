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СНГ 05.05.2022 20:59

Премьер Израиля принял извинения Путина за высказывания Лаврова - канцелярия Беннета

Премьер Израиля Нафтали Беннет в ходе телефонного разговора принял извинения президента РФ Владимира Путина за вызвавшие недовольство израильского руководства высказывания главы российского МИД Сергея Лаврова, сообщает канцелярия Беннета в твиттере.

"Они обсудили высказывания главы МИД РФ Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина на высказывания Лаврова и поблагодарил за прояснения позиции по поводу еврейского народа и памяти Холокоста", - говорится в сообщении.

Отношения России и Израиля осложнились на днях после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет" заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "выдвигает аргумент: какая у них (на Украине-ИФ) может быть нацификация, если он (Зеленский-ИФ) еврей". "Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", - сказал Лавров.


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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ИЗВИНЕНИЯ


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