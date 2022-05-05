Шольц обсудил с Байденом Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, стороны обсудили Украину, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. "Канцлер и американский президент подчеркнули, чтоб они не приемлют никаких шагов, которые оспаривают территориальную целостность и суверенитет Украины и что подобные шаги будут нелегитимны", - указал представитель правительства ФРГ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».