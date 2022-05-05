Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8048 RUR   0.0258 GBR   2.1342 TRY   0.1152

Цена на нефть

04.05 $/bbl +/- WTI 107.81 +5.40 Brent 110.14 +5.17

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.05.2022 21:09

Шольц обсудил с Байденом Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, стороны обсудили Украину, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер и американский президент подчеркнули, чтоб они не приемлют никаких шагов, которые оспаривают территориальную целостность и суверенитет Украины и что подобные шаги будут нелегитимны", - указал представитель правительства ФРГ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРГ, США, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Пентагон объявил о временной переброске сил в Румынию, Польшу, ФРГ Байден обсудит с Шольцем на встрече в феврале "усилия по сдерживанию российской агрессии" в отношении Украины - Белый дом Госдеп считает бессмысленной обсуждаемую в Конгрессе США идею о санкциях против Северного потока 2 США препятствуют налаживанию отношений РФ с ЕС - Медведев Соглашение ФРГ и США по "Северному потоку 2" не устраняет всех разногласий - Меркель ФРГ будет управлять фондом для финансирования снижения зависимости Украины от российского газа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az