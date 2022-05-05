Глава МИД ФРГ Бербок вскоре снова посетит Украину, сообщил Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что глава МИД Германии Анналена Бербок в ближайшее время планирует посетить Украину.

"Глава МИД в ближайшее время будет в Украине", - сказал он журналистам в Берлине в четверг.

По его словам, к такой договоренности пришли президенты Германии и Украины Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы.