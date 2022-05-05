Отказ Австрии от российского газа потребует значительных усилий и времени - министр

Министр окружающей среды Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что отказ в будущем от закупок российского газа и переход на альтернативные источники займет время. Её слова цитирует в четверг агентство Bloomberg.

"Должны быть приложены огромные усилия и нам следует быть готовым к тому, что это займет время", - сказала она. При этом Гевесслер указала, что если создавать газовые запасы сейчас, то нужно включать в них и российское топливо.

Речь идет о запасах газа на следующую зиму.