Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8048 RUR   0.0258 GBR   2.1342 TRY   0.1152

Цена на нефть

04.05 $/bbl +/- WTI 107.81 +5.40 Brent 110.14 +5.17

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 05.05.2022 21:40

Отказ Австрии от российского газа потребует значительных усилий и времени - министр

Министр окружающей среды Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что отказ в будущем от закупок российского газа и переход на альтернативные источники займет время. Её слова цитирует в четверг агентство Bloomberg.

"Должны быть приложены огромные усилия и нам следует быть готовым к тому, что это займет время", - сказала она. При этом Гевесслер указала, что если создавать газовые запасы сейчас, то нужно включать в них и российское топливо.

Речь идет о запасах газа на следующую зиму.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АВСТРИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Австрия готова пойти на эмбарго российской нефти, если будет решение ЕК - министр Нехаммер допустил, что через несколько лет Австрия сможет обойтись без газа из России Канцлер Австрии характеризует свой разговор с Путиным как "открытый и жесткий" ФРГ может не дать разрешения на запуск «Северного потока 2» в случае вторжения РФ в Украину - австрийский министр Австрийский канцлер выступает за единый формат переговоров ЕС-РФ Главы МИД Британии и Австрии обсудили вызовы со стороны России и Китая

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az