Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что новый санкционный пакет ЕС против России может подорвать единство Евросоюза и нанести больший вред Венгрии, чем РФ, сообщают европейские СМИ.
Так, Financial Times поясняет, что получила доступ к письму Орбана, отправленному главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором премьер указывает, что не может поддержать санкционный пакет "в его нынешней форме".
"Если Еврокомиссия будет настаивать на одобрении ее предложения, то будет нести ответственность за историческую неудачу процесса евроинтеграции", - цитирует Орбана Financial Times.
Венгерский премьер отметил, что одобрение предложенного пакета санкций потребует от его страны масштабных инвестиций в альтернативные поставки и модернизацию венгерских нефтеперерабатывающих мощностей.
Он предупредил, что предлагаемые меры могут также вызвать дальнейший рост цен на энергоресурсы.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что власти Венгрии не готовы поддержать шестой пакет санкций ЕС против России в том виде, в котором его предлагают в настоящее время. Сийярто пояснил, что предлагаемые санкции, предусматривающие, в частности, эмбарго на российскую нефть, стали бы сильнейшим ударом по энергетической безопасности Венгрии. Идею, согласно которой Венгрия и Словакия при этом получат полтора года на то, чтобы отказаться от российской нефти, министр считает неразумной, потому что "речь идет о коротком отрезке времени".
Ранее СМИ сообщали, что постпреды стран ЕС на этой неделе пытаются согласовать шестой пакет санкций против РФ, однако пока не могут прийти к консенсусу. Все страны ЕС, включая Венгрию, обладают правом вето при рассмотрении санкций.
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